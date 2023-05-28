Лавров назвал неприемлемой эскалацией планы Запада поставить истребители Украине Фото: REUTERS

Планы западных стран по поставкам Киеву истребителей являются неприемлемой эскалацией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, существует диктаторство со стороны США и Великобритании, которые принуждают своих европейских сателлитов подчиняться курсу на уничтожение Москвы.

«В политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию колонизировать, имея в виду расчленение нашей страны … Это игра с огнем», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Лавров выразил надежду, что именно такие разумные люди станут «отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима», созданного западными странами.

Как отметил министр, слова начальника генштаба США Марка Милли о том, что Украина уже не вернет утраченные территории могут быть рассмотрены как первый шаги к пониманию обстановки.

Напомним, накануне председатель объединенного комитета начальников штабов США назвал цель Украины в возвращении утраченных территорий недостижимой в ближайшее время.