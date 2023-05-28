Песков назвал позором для США иметь такого сенатора, как Грэм, после его слов о “смерти русских”

Песков назвал позором для Америки иметь такого сенатора как Грэм после его слов о “смерти русских” Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя недавнее заявление американского сенатора Линдси Грэма о “самом удачном вложении денег” в убийство русских, назвал большим позором для США иметь такого сенатора.

“Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов”, — привел слова Пескова телеграм-канал Shot.

Напомним, недавно американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты денег США в рамках помощи Украине.

Депутат Государственной думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что слова Линдси Грэма являются признанием в сатанизме и отражают всю суть идеологии Белого дома.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что сенатор Грэм давно открыто ненавидит Россию, а его слова о “самом удачном вложении денег” в убийство русских относятся к обеим сторонам конфликта на Украине.