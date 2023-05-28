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НовостиПолитика28 мая 2023 10:36

Песков: Запад ведет войну против России по всем фронтам

Представитель Кремля отметил, что россияне должны сохранять трезвость мышления
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: Запад ведет войну против России по всем фронтам

Песков: Запад ведет войну против России по всем фронтам

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 28 мая, заявил, что против России по всем фронтам ведется война Западом.

«Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», - заявил представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил, что Москва должна быть жесткой, однако при этом доносить до стран Запада озабоченности России. «Мы должны сохранять трезвость мышления ... быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности», - сказал он.

Представитель Кремля также заявил, что Москва надеется на трезвость мышления Европейского союза в вопросе выдачи россиянам шенгенских виз, однако не исключает действий эмоционального характера.

Как писал сайт KP.RU, Песков также прокомментировал недавнее заявление американского сенатора Линдси Грэма о «самом удачном вложении денег» в убийство русских, назвав большим позором для США иметь подобного сенатора.