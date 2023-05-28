Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика28 мая 2023 10:59

Медведев напомнил Грэму об убийстве сенаторов США после его слов о "смерти русских"

Зампред Совбеза РФ отметил, что в США «регулярно убивают» не только простых людей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев напомнил Грэми об убийстве сенаторов в США

Медведев напомнил Грэми об убийстве сенаторов в США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев напомнил сенатору Линдси Грэму о том, что в США «регулярно убивают» не только простых людей, но и также и сенаторов.

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Так, Медведев назвал Роберта Кеннеди, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, а также Хьюи Лонга и Уэйна Оуэнса.

Таким образом Медведев отреагировал на заявление Грэма, который во встречи своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты американских денег в рамках помощи Киеву