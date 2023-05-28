Медведев напомнил Грэму об убийстве сенаторов США после его слов о "смерти русских"

Медведев напомнил Грэми об убийстве сенаторов в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев напомнил сенатору Линдси Грэму о том, что в США «регулярно убивают» не только простых людей, но и также и сенаторов.

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США ещё никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», - написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Так, Медведев назвал Роберта Кеннеди, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, а также Хьюи Лонга и Уэйна Оуэнса.

Таким образом Медведев отреагировал на заявление Грэма, который во встречи своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что россияне «умирают» в результате «самой удачной» траты американских денег в рамках помощи Киеву