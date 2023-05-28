Зеленского высмеяли за "трейлер" контрнаступления украинской армии Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли “трейлер” контрнаступления украинской армии, опубликованный Министерством обороны страны. Комментаторы назвали видеоролик неуместным и абсурдным, а также усомнились во вменяемости Владимира Зеленского.

“Позор. Потери украинцев свелись к 30-секундному пропагандистскому ролику…”, — заявил читатель с ником Morally-Bankrupt-DC.

“Какой же это фарс. Зеленский совсем обезумел”, — прокомментировал marlojay.

"Был ли когда-нибудь конфликт более нелепый, чем этот?" — возмутился man with no mortgage.

Тем временем издание The Telegraph сообщает, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а военкор “Комсомольской правды” Александ Коц раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.