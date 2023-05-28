Алла Пугачева поднялась на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Алла Пугачева прибыла на концерт группы «Машина времени» в израильской Кесарии. Видео в воскресенье, 28 мая, появилось на странице артистки в соцсетях.

Певица прибыла на концерт в израильской Кесарии. Фото: стоп-кадр видео

На размещенных кадрах можно увидеть, как певица сначала сидит в зрительском зале, подпевая музыкантам, после чего выходит вместе с ними на сцену, стоя между фронтменом коллектива Андреем Макаревичем* и бас-гитаристом Александром Кутиковым.

Алла Пугачева поздравила группу с днем рождения. Фото: стоп-кадр видео

«"Машина времени" в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!» - отметила певица в подписи к посту.

Певица сначала сидела в зрительном зале. Фото: стоп-кадр видео

Напомним, 3 мая 2023 года Алла Пугачева вернулась в Россию. О возвращении артистки заявила ее помощница Елена Чупракова, которая не стала сообщать причин возвращения певицы, но в окружении звезды заявили, что она прилетела на похороны Валентина Юдашкина. Позже, 6 мая этого года, она появилась на похоронах знаменитого модельера.

*признан в России иностранным агентом