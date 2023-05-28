ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что украинская армия потеряла на Донецком направлении до 340 военнослужащих, а также несколько единиц техники.

“В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства”, — сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Всего за прошедшие сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанесла удары в 156-ти районах скопления личного состава и военной техники украинской армии. Суммарно по всем направлениям за сутки Киев потерял до 545 бойцов.

Издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а военкор “Комсомольской правды” Александ Коц раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.