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НовостиПолитика28 мая 2023 11:21

Минобороны: ВС России уничтожили до 340 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Суммарно со всех направлений Киев потерял до 545 военнослужащих
Сергей ЧИКОВ
ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 340 украинских военных на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что украинская армия потеряла на Донецком направлении до 340 военнослужащих, а также несколько единиц техники.

“В результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства”, — сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Всего за прошедшие сутки российская армия поразила 89 артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанесла удары в 156-ти районах скопления личного состава и военной техники украинской армии. Суммарно по всем направлениям за сутки Киев потерял до 545 бойцов.

Издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, и, готовясь к предстоящей борьбе, Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

Сайт KP.RU рассказывал, как российская армия сорвала контрнаступление Украины еще до его начала, а военкор “Комсомольской правды” Александ Коц раскрыл план Минобороны России по уничтожению “западного железного богатства”, из-за которого украинские власти резко изменили риторику и начали откладывать начало контрнаступления, ссылаясь на нехватку оружия.