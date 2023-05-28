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НовостиПолитика28 мая 2023 11:42

Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступать в Союзное государство

Белорусский лидер отметил, что сказанное является его мнением, а не мнением российских граждан
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступать в Союзное государство

Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступать в Союзное государство

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам, которые желают иметь ядерное оружие, вступать в Союзное государство.

«Это очень просто: в союз Беларуси и России надо вступать и все, и будет ядерное оружие на всех», - отметил белорусский президент в интервью для шоу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом глава белорусской республики отметил, что сказанные им слова являются его мнением, а не мнением российских граждан. Тем не менее, по его словам, все это возможно.

«Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», - добавил белорусский лидер.

Напомним, на этой неделе Лукашенко сообщил о начале перемещения российских ядерных боеприпасов в Белоруссию. В минувшую пятницу, 26 марта, президент России Владимир Путин заявил о договоренности между Москвой и Минском по поводу размещения ТЯО на территории республики.