Лукашенко предложил желающим иметь ядерное оружие странам вступать в Союзное государство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам, которые желают иметь ядерное оружие, вступать в Союзное государство.

«Это очень просто: в союз Беларуси и России надо вступать и все, и будет ядерное оружие на всех», - отметил белорусский президент в интервью для шоу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом глава белорусской республики отметил, что сказанные им слова являются его мнением, а не мнением российских граждан. Тем не менее, по его словам, все это возможно.

«Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», - добавил белорусский лидер.

Напомним, на этой неделе Лукашенко сообщил о начале перемещения российских ядерных боеприпасов в Белоруссию. В минувшую пятницу, 26 марта, президент России Владимир Путин заявил о договоренности между Москвой и Минском по поводу размещения ТЯО на территории республики.