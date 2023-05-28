Иранский пограничник погиб при столкновении с «Талибаном»*, еще двое ранены

При столкновении с «Талибаном»* погиб иранский пограничник и двое были ранены Фото: REUTERS

При вооруженном столкновении с силами «Талибана»* погиб пограничник в Иране и еще двое пострадали. Об этом сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на пресс-центр командования погранвойск исламской республики.

Как сообщается, столкновение произошло в провинции Систан и Белуджистан, на юго-востоке Ирана с Афганистаном.

«В результате столкновения на границе между силами "Талибана"* и пограничниками в районе Сасули …(произошло столкновение) ... один из пограничников был убит, двое других получили ранения», - сказано в заявлении агентства.

По информации агентства, погибший пограничник, Мохаммад Махди Ахмади, проходил службу в Забольском погранполку. При этом, сообщается, что силы «Талибана»* также понесли потери, однако издание не уточняет их масштабы.

Незадолго до этого СМИ заявили о столкновениях между иранскими пограничниками и силами «Талибана*» в юго-западной афганской провинции Нимроз.

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