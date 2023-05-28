Спрос на туры по России упал почти на 20% за год из-за роста цен Фото: Олег УКЛАДОВ

Спрос на путешествия по России снизился на 18% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется ростом цен на туры. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Travelata.

«Российские курорты не выдерживают конкуренции с зарубежными направлениями. В 2023 году туристы на 18% реже планируют проводить отпуск внутри страны», - сказано в сообщении сервиса.

Как уточняет директор по маркетингу интернет-магазина туров Олег Козырев, общие продажи туров на лето текущего года, в сравнение с предыдущим годом, увеличились в раза два. По его словам, стоимость отдыха внутри страны по сравнению с 2022 годом выросли в среднем на 30%.

Уточняется, что в списке лидирующих мест для отдыха у российских граждан курорты Большого Сочи, «где в этом году небольшое изменение цен».

Ранее эксперты по туризму сообщили о том, где собираются отдыхать российские граждане летом, отмечая, что в этом списке лидируют Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Москва и Казань.