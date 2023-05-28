Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Запад продолжает покупать газ и нефть России обходными путями Фото: REUTERS

Западные страны не прекращали покупать российский газ и нефть, однако теперь они это делают обходными путями. Такое заявление сделал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Правильно», - заявил глава ведомства в интервью для шоу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, верно ли тот понимает, что западные страны все еще закупают российский газ и нефть, но делают это обходными путями.

Другие подробности, в том числе об объемах закупок российских ресурсов западными странами, министр не привел.

Напомним, в марте текущего года начали обсуждать новый пакет текущих санкций. Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкционных ограничений в отношении Москвы будет направлен на то, чтобы сделать невозможным обход уже существующих санкций. Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ЕС не смог принять решение по одиннадцатому пакету ограничительных мер.