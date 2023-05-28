Песков заявил, что Путину незамедлительно докладывают о ЧП «белгородского уровня» Фото: REUTERS

О чрезвычайных происшествиях «белгородского уровня» Владимиру Путину докладывают незамедлительно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

— Ну внутреннюю кухню, я не думаю, что можно так детально рассказывать, но естественно, незамедлительно докладывают главе государства – верховному Главнокомандующему. В остальном те службы, которые должны принимать меры и работают над этим, — заявил Песков.

Также он подчеркнул, что вся работа и координация происходит на местах, а Минобороны и Погранслужба ФСБ принимают необходимые решения. Уже после этого происходит более широкая координация.

Напомним, что 22 мая на территорию Белгородской области зашла украинская ДРГ, а с помощью работы авиации и артиллерии, российские войска смогли уничтожить более 70 диверсантов, проникших на территорию РФ.

Также 26 мая под обстрел со стороны ВСУ попали 17 населенных пунктов. При обстреле Шебекино погиб один человек, а еще несколько получили ранения.