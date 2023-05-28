В составе атаковавшей Белгородскую область ДРГ были поляки и американцы

Белгородский губернатор навестил раненых мирных жителей в больницах Фото: Telegram

В составе зашедшей 22 мая этого года в Белгородскую область диверсионно-разведывательной группы находились поляки и американцы. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, который навестил в больницах Белгорода раненых мирных жителей.

Ранее он сообщал, что восемь мирных жителей пострадали в ходе атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.

«Посмотрел, как проходят восстановление наши раненые мирные жители. И те, кто приехал сегодня из Грайворонского округа, и те, кто проходит лечение из Черемошного, из Шебекинского округа», - рассказал глава региона в видеосообщении в Telegram-канале.

«Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы», - рассказал он.

Гладков отметил высокий профессионализм медработников, выразив надежду на быстрейшее выздоровление.

Напомним, в минувший вторник, 23 мая, Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов в Белгородской области, сообщив о блокировке и разгроме этой группировке в ходе проведения контртеррористической операции.