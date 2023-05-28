ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка Фото: REUTERS

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15.55 - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО, — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Сведений о пострадавших не поступало.

Также ранее стало известно, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали 17 населенных пунктов в Белгородской области и три населенных пункта в Брянской области.

При обстреле белгородского Шебекино погиб один человек и еще трое получили ранения. Среди них двое — несовершеннолетние.

В Министерстве обороны рассказали, что российские войска взяли в плен две украинских группировки в Донбассе. В одной из них было десять человек.