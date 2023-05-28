В Турции завершен второй тур президентских выборов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции закрылись в 17:00 (совпадает с мск) в воскресенье, 28 мая. Теперь начинается процесс подсчета голосов.

Как сообщалось ранее, в Турции были установлены более 191 тысяча избирательных урн, а число избирателей превышало 60 миллионов человек.

На своих избирательных участках проголосовали два кандидата - нынешний турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиционного блока Кемаль Кылычдароглу. По результатам первого тура, кандидат от «Республиканского альянса», действующий лидер республики набрал 49,52%, и кандидат от «Народного альянса», а за главу крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии проголосовали 44,88%.

Как писал сайт KP.RU, ранее Эрдогана в президентской гонке поддержал Синана Огала, который призвал своих избирателей голосовать именно за действующего лидера Турции.