Умер Владимир Ситников, российский писатель Фото: ru.wikipedia.org/Aleksandr Veprev

На 93-м году жизни умер Владимир Ситников. Он был заслуженным работником культуры Российской Федерации. О смерти писателя сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Причина смерти не уточняется.

Владимир Арсентьевич Ситников родился 28 июля 1930 года в Кировской области и за свои труды был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также удостоился почетного знака «За заслуги перед городом Кировом».

За свою жизнь он написал более 60 книг прозы, среди которых повести: «Летние гости», «Бабье лето в декабре» и многие другие. Его считали одним из лучших очеркистов страны, а еще в 1981 году он был удостоен премии Союза журналистов СССР.

Ранее KP.RU рассказывал, что на 90-м году жизни умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков. Он был известен тем, что иллюстрировал детские книжки, а его работы продавались на лондонском аукционе за большие деньги.