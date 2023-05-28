В МИД Грузии заявили, что страна не участвовала в переговорах с Россией о возобновлении авиарейсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тбилиси не прилагал никаких усилий для восстановления прямого авиасообщения, а также установления безвизового режима с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

«Ни в связи со снятием визовых ограничений, ни в связи с полетами мы не прилагали никаких усилий. Большего я сказать не могу, это данность», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Незадолго до этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал бессмысленным возможное закрытие авиасообщения с Россией, отметив также, что восстановление прямого авиасообщения станет частью торгово-экономических отношений, а никак не связано с политическими отношениями стран.

Напомним, 11 мая 2023 года Россия приняла решение о снятии запрета на полеты авиакомпаний, отменив и визовый режим для грузинских граждан. Как писал сайт KP.RU,

Российский президент Владимир Путин заявил, что открытие авиасообщения было его личным предложением.