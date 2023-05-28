Власти ФРГ ответят России на введение лимита на число сотрудников в немецких представительствах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти ФРГ намерены предпринимать шаги для соблюдения паритета с Россией в вопросе численности диппредставительств. Такое заявление сделали в посольстве Германии в Москве.

В сообщении посольства подчеркнули, что это — ответные меры на введение Россией ограничений на максимальную численность немецких дипломатов в стране, которое вступит в силу в начале июня.

Также в посольстве Германии заявили, что об этом решении Министерство иностранных дел РФ публично объявило еще 22 апреля 2023 года. При этом ограничения будут касаться не только сотрудников посольств, но и сотрудников немецких культурных организаций.

Ранее МИД Германии заявил о возвращении в Берлин части немецких дипломатов из России, но точное их количество не называлось. При этом высылка дипломатов стала ответом на признание деятельности сотрудников российских посольств в Германии «не соответствующей дипломатическому статусу», после чего ряд работников покинули страну.