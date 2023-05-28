Кличко заявил, что ночные толчки и вибрации в Киеве связаны с переброской нового вооружения Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Толчки и вибрации, которые почувствовали некоторые жители Киева, связаны с переброской нового вооружения. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Рада».

— Это оружие идет на линию соприкосновения, новое мощное, и может быть вибрация, связанная с этим, — заявил Кличко.

Ранее очевидцы сообщали о том, что чувствуют толчки в столице Украины, а некоторые из жителей предположили, что это было землетрясение.

Также ранее Кличко заявлял о взрывах в Киеве и работе системы противовоздушной обороны в Киевской области. Более точной информации он не предоставил.

Уже позже стало известно, что в результате взрывов загорелась крыша склада в Голосеевском районе Киева. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Помимо этого в Киевской военной администрации сообщили о самой массированной атаке дронов на город.