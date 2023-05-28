Совбез Белоруссии заявил, что Минск прикрыл дороги на границе с Россией для обеспечения безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В целях обеспечения безопасности России и Белоруссии были приняты меры по прикрытию некоторых дорог на границе двух стран. Об этом сообщил Госсекретарь Совбеза республики генерал-лейтенант Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

Он подчеркнул, что в стране решили усилить границы в тесном взаимодействии между КГБ, погранслужбой и МВД.

При этом Вольфович добавил, что это не означает какое-либо закрытие границ от стратегического партнера, поскольку между странами, по сути, нет границы. Он сказал, что жители приграничных районов активно сообщают в силовые ведомства о появлении незнакомых людей и техники.

Сейчас люди с пониманием относятся к проводимым учениям по задержанию ДРГ.

Госсекретарь также заявил, что в ближайшее время планируется подписание указа президентом республики о народном ополчении и тогда мужское население будет помогать патрулировать территорию при необходимости.

Александр Лукашенко призвал не бояться за безопасность ядерного оружия, которое Россия разместит в Белоруссии, поскольку никакие диверсанты не смогут проникнуть на территорию страны.