Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что на Украине идет гражданская война из-за массовой мобилизации Фото: REUTERS

На Украине уже идет скрытая гражданская война, которая вызвана массовой мобилизацией мужчин в стране. Такое заявление сделал бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

— Внутри украинского общества гражданский конфликт, по сути гражданская война, потому что мужчинам, которых заперли в «концлагере имени Зеленского», не дают возможности сделать свободный выбор, — заявил Соскин.

Также он отметил, что все это происходит на Украине при непосредственном пособничестве президента Соединенных Штатов Джо Байдена и руководства Евросоюза.

Ранее Олег Соскин заявил, что Владимиру Зеленскому вскоре придется столкнуться за власть в стране с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. При этом он сказал, что это противостояние будет либо военным, либо политическим.

Также он отметил, что Залужный не появлялся на публике из-за проблем с контрнаступлением, однако у киевского руководства не получится убрать его, поскольку он имеет большую популярность у украинцев.

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