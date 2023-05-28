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НовостиПолитика28 мая 2023 20:47

Дональд Трамп поздравил с переизбранием президента Турции Реджепа Эрдогана

Трамп назвал Эрдогана другом, любящим свою страну и народ Турции
Сергей ГАПЧУК
Дональд Трамп поздравил с переизбранием президента Турции Реджепа Эрдогана

Дональд Трамп поздравил с переизбранием президента Турции Реджепа Эрдогана

Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social поздравил с переизбранием действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с его большой и вполне заслуженной победой в Турции», - написал Трамп.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что считает Эрдогана другом, любящим свою страну и великий народ Турции.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.

Российский лидер назвал переизбрание Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства.

Президент отметил, что переизбрание на президентский пост — наглядное свидетельство поддержки турецкого народа, который ценит усилия своего лидера по укреплению государственного суверенитета.

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