Дональд Трамп поздравил с переизбранием президента Турции Реджепа Эрдогана
Фото: REUTERS
Экс-президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social поздравил с переизбранием действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с его большой и вполне заслуженной победой в Турции», - написал Трамп.
Экс-глава Белого дома подчеркнул, что считает Эрдогана другом, любящим свою страну и великий народ Турции.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.
Российский лидер назвал переизбрание Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства.
Президент отметил, что переизбрание на президентский пост — наглядное свидетельство поддержки турецкого народа, который ценит усилия своего лидера по укреплению государственного суверенитета.
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