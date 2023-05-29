Президент Венгрии Новак: Переизбрание Эрдогана поможет в достижении мира на Украине
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Переизбрание Реджепа Эрдогана на пост президента Турции поможет в достижении мира на Украине, об этом заявила на своей странице в Twitter лидер Венгрии Каталин Новак .
«Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием президентом Турции», - написала Новак.
По ее словам, для Европы чрезвычайно важна стабильность, и это может сыграть важную роль в достижении мира на Украине.
Также Новак выразила надежду на продолжение работы по укреплению партнерства с Турцией.
Как писал сайт KP.RU, Экс-президент США Дональд Трамп поздравил с переизбранием действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Трамп подчеркнул, что считает Эрдогана другом, любящим свою страну и великий народ Турции.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции.
Путин назвал переизбрание Эрдогана закономерным результатом самоотверженной работы на посту главы государства.
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