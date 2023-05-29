Эрдоган заявил о начале «столетия Турции» после победы на выборах Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после победы во втором туре президентских выборов в стране заявил в Twitter о начале «столетия Турции».

«С Великой Турецкой Победой... Да начнется столетие Турции!» - написал Эрдоган.

Напомним, Реджепа Эрдогана уже поздравили многие мировые лидеры, президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Венесуэлы, Сербии, Венгрии и Узбекистана, эмир Катара. Свои поздравления Эрдогану направил также экс-президент США Дональд Трамп.

Как писал сайт KP.RU, на прошедшем 28 мая втором туре президентских выборов в Турции победил Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава ЦИК Турции сообщил, что после обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах Эрдоган получил 52,14% голосов.

Конкурент Эрдогана в гонке за президентское кресло Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86% голосов избирателей.

Уточнялось, что окончательные результаты выборов в Турции будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.

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