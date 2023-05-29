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НовостиПолитика28 мая 2023 22:08

Над Мариуполем система ПВО сбила украинскую ракету

Система ПВО активно работает и над Волновахой в ДНР
Сергей ГАПЧУК
Над Мариуполем система ПВО сбила украинскую ракету

Над Мариуполем система ПВО сбила украинскую ракету

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Мариуполем в воскресенье, 29 мая, отработала система ПВО и была сбита украинская ракета, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«Над Мариуполем отработала система ПВО, сбита ракета противника», - заявил источник.

Собеседник агентства отметил, что активно работает ПВО и над Волновахой.

Как писал сайт KP.RU, 28 мая украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Отмечалось, что зафиксирован обстрел со стороны ВФУ населенного пункта Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено десять ракет из РСЗО.

Напомним, Минобороны России в сводке сообщило о перехвате российскими системами ПВО трех крылатых ракет Storm Shadow и шести реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

В ведомстве уточняли, что за прошедшие сутки было сбито 4 украинских беспилотника.

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