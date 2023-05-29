Байден: Бюджетное соглашение с Маккарти для избежания дефолта США достигнуто

Байден: Бюджетное соглашение для избежания дефолта США достигнуто Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил журналистам, что бюджетное соглашение для избежания дефолта США достигнуто.

«Хорошие новости. Мы говорили со спикером Маккарти, мы достигли двухпартийного бюджетного соглашения и готовы двигаться к полному конгрессу», - сообщил Байден.

Как писал сайт KP.RU, спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил о наличии принципиальной договоренности с Белым домом о предотвращении суверенного дефолта.

«Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа», - написал Маккарти.

По его словам, договоренности предусматривают «историческое» сокращение расходов федерального бюджета США.

Кроме того, глава МВФ Кристалина Георгиева обращалась к властям США с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта.

Ранее Маккарти заявил, что в ближайшие дни Америка объявит дефолт и ответственность за это лежит только на действующем президенте Байдене.