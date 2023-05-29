Пользователи Twitter жестко раскритиковали Зеленского за его жалобы о «самом мощном ударе» по Киеву Фото: REUTERS

Пользователи Twitter подвергли критике Зеленского из-за его нежелания закончить конфликт, имея такую возможность.

Ранее Зеленский выступил и пожаловался на «самый мощный удар» по Киеву и его окрестностям, нанесенный Россией в День Киева, который отмечают на Украине каждое последнее воскресенье мая.

Brandon McConnell из США отметил, что «никого это больше не волнует. Все, что ему (Зеленскому) нужно сделать - это отказаться от НАТО, и все закончится».

Пользователь Amber поддержал и заявил, что «нам все равно, и мы не хотим, чтобы наши деньги шли вам, и точка».

Читатель BitMoney & Co прямо указал, что «вас следует свергнуть и судить за то, что вы сделали с украинцами. Мир был возможен, но вы хотели играть жестко вместе со своими сторонниками из США и ЕС. Договаривайтесь или убегайте с позором».

В ходе дискуссии Зеленского называли «позором», за то, что отправил «тысячи неподготовленных людей в мясорубку Артемовска». Пользователи интересовались, "где все деньги налогоплательщиков", и предлагали Зеленскому их вернуть.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Сети высмеяли президента Украины Зеленского за его слова о солидарности большей части стран с киевской формулой мира.

«Когда ты проигрываешь, то не имеешь права что-то заявлять», — отметил один из комментаторов.

22 мая Зеленский подвергся критике со стороны пользователей Twitter после того, как сравнил Артемовск с Хиросимой, пострадавшей от ядерной бомбы, которую сбросили на город США.

В одном из комментариев попросили напомнить Зеленскому, кто именно уничтожил Хиросиму.

«США могут взбеситься из-за этих слов», — согласился с ним другой пользователь.