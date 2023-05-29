В нескольких регионах Украины прогремели взрывы Фото: REUTERS

На Украине взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях, об этом сообщили украинские СМИ.

«В Кременчуге (Полтавская область) слышны взрывы. ...В Одесской области слышны взрывы», - сказано в сообщении украинского телеканала в соцсети.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, сообщили украинские власти.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушную тревогу объявляли в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областях Украины.

Рано утром, 28 мая, мэр Киева Кличко сообщил о разрушении склада в Голосеевском районе в результате пожара после серии взрывов в столице.

Позже Зеленский пожаловался на «самый мощный удар» по Киеву и его окрестностям, нанесенный Россией в День Киева, который отмечают на Украине каждое последнее воскресенье мая.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.