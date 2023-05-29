Al-Akhbar: ПВО Сирии отразили атаку в небе над Дамаском и его окрестностями Фото: REUTERS

Средства ПВО Сирии отразили в ночь на понедельник атаку в небе над Дамаском и его окрестностями, об этом сообщил сирийский государственный телеканал Al-Akhbar.

«Противовоздушная оборона реагирует на вражеские цели в небе над столицей Дамаском и его окрестностями», - заявил телеканал.

Отмечалось также, что в небе над городом и окрестностями были слышны взрывы.

Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года израильские ВВС атаковали окрестности Дамаска, что привело к жертвам среди мирного населения.

Указывалось, что сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса, туда были направлены пожарные команды и кареты скорой помощи.

Напомним, в августе 2022 года ВВС Израиля атаковали международный аэропорт Алеппо в Сирии, нанеся по нему несколько ракетных ударов.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия осуждает авиаудары Израиля по территории Сирии.