Российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп Фото: ТАСС

Российские военные отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями отражены две атаки диверсионно-штурмовых групп противника на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении», - рассказал офицер.

Астафьев отметил, что артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона мехбригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Как писал сайт KP.RU, после объявления в ночь на понедельник воздушной тревоги по всей территории Украины прогремела серия взрывов в Киеве и нескольких регионах страны.

Сообщалось, что в небе над Мариуполем в воскресенье, 29 мая, отработала система ПВО и была сбита украинская ракета, также активно работала ПВО и над Волновахой.

Напомним, Минобороны России в ежедневной сводке сообщило о перехвате российскими системами ПВО трех крылатых ракет Storm Shadow и шести реактивных снарядов РСЗО HIMARS.