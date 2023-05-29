Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении

Российские артиллеристы уничтожили опрные пункты ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Расчеты самоходных минометов «Тюльпан» поразили опорные пункты противника в районе Пятихаток и Новоданиловки на Запорожском направлении, об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На запорожском направлении расчетами самоходных минометов «Тюльпан» поражены опорные пункты противника в районе населенных пунктов Пятихатки и Новоданиловка», - заявил Гордеев.

Офицер отметил, что в районе Каменского огнем артиллерии уничтожено два минометных расчета боевиков.

Как писал сайт KP.RU, ранее подразделения группировки «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении.

Артиллеристы нанесли удары по пункту временной дислокации батальона мехбригады ВСУ в районе Верхнекаменского и по складам боеприпасов в районе Белогоровки и Орехово-Васильевки.

Напомним, в ночь на понедельник после объявления воздушной тревоги по всей территории Украины прогремела серия взрывов в Киеве и нескольких регионах страны.