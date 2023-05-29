В Винницкой, Житомирской и Львовской областях прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В Винницкой, Житомирской и Львовской областях Украины прогремела серия взрывов в ночь на понедельник, об этом сообщили украинские СМИ.

Сообщалось, что в Киеве взрывы прозвучали в четырех районах. По данным мэра Киева Кличко, в Святошинском районе возник пожар.

Как писал сайт KP.RU, после объявления в ночь на понедельник воздушной тревоги по всей территории Украины прогремела серия взрывов в Киеве и нескольких регионах.

Взрывы раздавались на окраинах Киева, в Кировоградской, Хмельницкой областях и повторно в Полтавской области.

Ранее взрывы звучали в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Напомним, Вооруженные силы России наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.