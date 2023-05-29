Расчет огнемета «Солнцепек» уничтожил опорный пункт с личным составом на Сватовском направлении Фото: кадр из видео

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил одним термобарическим снарядом опорный пункт с личным составом ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе, об этом рассказал РИА Новости командир с позывным «Урал».

«Получили команду, выехали на позицию, посчитали, произвели выстрел... и откатились сразу назад», - сообщил офицер.

«Урал» подчеркнул, что цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом.

Командир уточнил, что появился боевой опыт, увеличилась точность, «стали работать гораздо эффективней».

Как писал сайт KP.RU, расчеты самоходных минометов «Тюльпан» поразили опорные пункты противника в районе Пятихаток и Новоданиловки на Запорожском направлении.

В районе Каменского огнем артиллерии уничтожено два минометных расчета боевиков.

Кроме того, подразделения группировки «Юг» отразили две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на Александро-Артемовском и Авдеевском направлении.