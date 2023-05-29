Reuters: Слова Грэма о «лучшей трате денег США на смерть россиян» смонтированы Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слова сенатора Грэма о трате денег США на смерть россиян были смонтированы Киевом, сообщило агентство Reuters.

Короткая видеозапись со встречи была опубликована 26 мая. В этом ролике фразы «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» следуют одна за другой, но со сменой ракурсов.

Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом более 52% голосов, об этом заявил глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

Глава ЦИК отметил, что по предварительным данным, новым президентом Турции избран Эрдоган.

Серия взрывов раздалась на окраинах Киева, в Кировоградской, Хмельницкой областях и повторно в Полтавской области.

Ранее взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области, Винницкой, Черкасской и Одесской областях.

Российские войска уничтожили почти весь украинский флот беспилотников Bayraktar, тем самым лишив ВСУ важного стратегического преимущества.

Отмечалось, что беспилотники хорошо работают в условиях, когда у противника нет сложной системы ПВО и средств РЭБ, однако Россия быстро начала применять свои РЭБ и уничтожила много украинских беспилотников.

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил одним термобарическим снарядом опорный пункт с личным составом ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе.

Цель была поражена с первого выстрела, что является отличным результатом.