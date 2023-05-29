Власти Одесской области сообщили о повреждении портовой инфраструктуры Фото: REUTERS

Советник главы военной администрации Одесской области Сергей Братчук утром в понедельник, 29 мая, проинформировал, что в регионе была повреждена портовая инфраструктура.

В своих соцсетях он рассказал, что в результате атаки дронов в одесском порту началось возгорание. В настоящее время, по словам Братчука, пожар ликвидирован.

По его словам, данные о масштабе повреждений сейчас уточняются.

Братчук также отметил, что в Одесской области этой ночью почти четыре часа звучали сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на понедельник, 29 мая, по всей территории Украины были включены сигналы воздушной тревоги. Позже сообщалось, что прогремела серия взрывов в Киеве, а также в Кировоградской, Хмельницкой и Полтавской областях.

Также местная пресса заявила о серии взрывов, которые прогремели в Винницкой, Житомирской и Львовской областях. Сообщалось также, что в Киеве взрывы прозвучали в четырех районах. По данным мэра Киева Кличко, в Святошинском районе города начался пожар.