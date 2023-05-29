Экономист назвал причину снижения стоимости газа в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рекордно высокие цены на газ в 2022 году сформировались из-за ожидания дефицита топлива зимой, но в текущем году Европа чувствует себя комфортнее на фоне уверенности в поставках. Такое заявление сделал заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность "в завтрашнем дне"», - приводит РИА Новости слова экономиста.

Колобанов отметил, что на данный момент на газовом рынке Европы можно увидеть пару положительных факторов. Речь идет о мерах экономии голубого топлива, высокой выработки возобновляемых источников энергии, а также теплой погоде. В Европе также появилось пара терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ), а спрос на топливо в Азии еще не восстановился до прогнозируемых уровней.

По его словам, в краткосрочной перспективе стоимость газа в Европе может опуститься еще сильнее, но мощности по производству СПГ в мире еще не возросли до должного уровня, а с увеличением спроса со стороны Азии цены вновь поднимутся.

Напомним, ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что рост цен на газ в Европе начнется в июле-августе 2023 года.