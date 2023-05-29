Китай планирует осуществить высадку своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года Фото: REUTERS

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая проинформировало о намерении КНР высадить своих космонавтов на поверхность Луны до 2030 года.

«По плану проекта пилотируемых исследований Луны китайцы впервые высадятся на Луне до 2030 года», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что на Луну высадятся два китайских космонавта. Они будут управлять пилотируемым луноходом с функцией определения локации и перемещаться таким образом по поверхности спутника. Ожидается также, что космонавты проведут на Луне научно-исследовательские работы.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия и Китай объявили об амбициозной программе сотрудничества, венцом которого станет совместное освоение Луны. В частности, два государства планируют совместно создать и лунную станцию, ее строительство должно завершиться к 2035 году. С 2023 по 2030 год будут отрабатываться технологии посадки, доставки грузов и возвращению на Землю лунного грунта.

Сообщалось также, что китайские «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и российские станции «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27» готовятся к полету. Эти пять аппаратов должны разведать Южный полюс Луны, чтобы выбрать наиболее подходящее место для будущей лунной базы.

Позже представитель космического командования США Джон Олсон заявил, что планы России и КНР по освоению Луны демонстрируют масштаб стратегической конкуренции в космосе.