Посол ЦАР сообщил о планах производства в республике автомобилей «УАЗ Патриот» Фото: REUTERS

Российский автоконцерн УАЗ может организовать в Центральноафриканской республике (ЦАР) сборку машин модели «Патриот». Об этом рассказал посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза, назвав российские автомобили достойными и крепкими.

«Такие машины нужны для ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги. Нам нужен именно «УАЗ» - не «Лада», - рассказал посол в интервью «Известиям»

Додон-Пунагаз также отметил, что во время саммита Россия - Африка собираются обсуждать темы экономического сотрудничества, в том числе строительства инфраструктуры и дорог. Посол также заявил, что в ЦАР очень продуктивно прошел визит бизнес-делегации по линии БРИКС.

«Два или три бизнесмена собираются обратно в ЦАР с конкретными планами по строению заводов и фабрик», - добавил посол.

Как писал сайт KP.RU, посол ЦАР также заявил о желании разместить в стране российскую военную базу, отметив, что присутствие российских военных инструкторов в республике укрепило боеспособность.