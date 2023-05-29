В ЛНР заявили, что ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на Донецком направлении

В ЛНР заявили, что ВСУ активно пополняет склады с боеприпасами на Донецком направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно пополняют склады с боеприпасами в Донецкой области, в том числе около населенного пункта Часов Яр под Артемовском.

«На Донецком направлении выявлена перевозка боеприпасов. Пользуясь низкой облачностью и плохой видимостью, противник активно восполняет расход боеприпасов на складах ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ)», - передает РИА Новости слова военного эксперта.

Марочко уточнил, что пополняются склады, к которым идут дороги с твердым покрытием в районах около населенного пункта Часов Яр под Артемовском, а также Константиновка и Дружковка, которые расположены на Донецком направлении.

Напомним, на прошлой неделе, 23 мая, артиллеристы сорвали атаку украинских войск на Донецком направлении. Как сообщалось, ВСУ пытались занять участок в «серой зоне».