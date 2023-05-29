Марочко сообщил о взятии в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в понедельник, 29 мая, проинформировал, что на Красно-Лиманском направлении были захвачены в плен украинские военные. Он уточнил, что речь идет о 23 десантниках.

По словам Марочко, за прошедшие двое суток российские штурмовые отряды осуществили ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка.

«На нескольких участках местности была прорвана линия обороны противника, заняты выгодные позиции, которые ранее занимали украинские боевики, а также захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВФУ», - написал эксперт в своем Telegram-канале.

Марочко подчеркнул, что нуждающимся военнопленным сразу была оказана первая медицинская помощь. После этого их отправили в место содержания, которое отвечает всем нормам международного гуманитарного права. В настоящее время с военнопленными работают следователи, уточнил эксперт.

Сайт KP.RU писал, что недавно российские разведчики 6-й армии ЗВО в ходе «набега» на наблюдательный пункт противника в Харьковской области взяли в плен двух украинских военнослужащих.

Ранее также сообщалось, что в мае российские военнослужащие из Южной группировки войск взяли в плен две группы Вооруженных сил Украины в Донбассе. В апреле четыре российских бойца взяли в плен путем переговоров 12 украинских солдат в Артемовске.