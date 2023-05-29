Министр обороны Японии приказал сбить ракету КНДР при угрозе территории страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио примет меры по уничтожению баллистической ракеты Северной Кореи со спутником, а также ее обломков при возникновении угрозы падения на японскую территорию. Соответствующий приказ в понедельник, 29 мая, был отдан министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой.

«Для предотвращения ущерба жизни и имуществу людей в случае внезапного изменения обстоятельств и в случае чрезвычайной ситуации ... будут осуществляться меры по уничтожению», - сказано в приказе главы японского военного ведомства.

Данный приказ действителен до 11 июня 2023 года. Как заявил ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, не исключено, что ракета Северной Кореи пролетит над цепью островов Нансэй, расположенных между японским островом Кюсю и Тайванем.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Хвасон-18» повысит готовность Пхеньяна к ядерной контратаке.