С 1 июля в Башкортостане заработает более упрощенное законодательство для инвесторов

Фото: пресс-служба инвестиционного сабантуя «Зауралье-2023»

Об этом, открывая основную площадку инвест-сабантуя «Зауралье-2023» - пленарное заседание на тему: «Новые возможности роста в глобальных изменениях», сообщил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

- Мы внимательно проанализировали, что нам мешает, что тормозит инвестиции. Мы уже существенно обновили инвестиционное законодательство. Я уже дал поручение правительству, чтобы с 1 июля начали работать новые, более свободные меры инвестиционного законодательства. Это более легкий способ получения статуса приоритетного инвестпроекта и получение земли для инвестиционной деятельности в более легком режиме решением Главы республики, – сказал Радий Хабиров.

Также Глава Башкортостана акцентировал внимание на том, что сегодня регион обладает колоссальным потенциалом для развития. Уже четвертый год подряд в условиях пандемии и санкционных ограничений, идет рост объема инвестиций. Сейчас планируется снизить требования по объему инвестиций, чтобы упростить получение статуса приоритетного проекта и мер господдержки.

Значительный вклад в развитие Зауралья вносит инвест-сабантуй, который прошел уже в пятый раз. «Объем инвестиционных вложений в Зауралье за последние 4 года превысил 82 млрд рублей. Реализовано 200 инвестпроектов. Только за прошлый год завершено 87», - отметил в ходе пленарного заседания премьер-министр РБ Андрей Назаров.

Несмотря на санкционные ограничения, деловая активность в регионе не снижается. Сейчас в стадии реализации находятся 198 инвестиционных проектов на сумму более 150 млрд рублей.