Читатели Daily Mail испугались ответа России на планы Запада передать самолеты F-16 Украине Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail выразили опасение по поводу того, что Россия ответит западным странам, которые планируют передать Украине истребители F-16.

Так, один из комментаторов заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров абсолютно прав в том, что Великобритания и США «играют с огнем», одобряя передачу такого оружия Киеву.

«Великобритания и НАТО ведут опасную игру, отправляя военную технику, когда это не наш конфликт», - пояснил читатель, добавив, что единственным выходом из ситуации является мир.

Еще один комментатор согласился с тем, что Запад «играет с огнем» и рискует быть втянутым в Третью мировую войну, а оно того не стоит.

Другой читатель издания написал, что Соединенные Штаты намерены сделать Украину «европейской Кореей», но президент России Владимир Путин этого не позволит. Он также отметил, что русские одерживают в конфликте.

С ним соглашается еще один комментатор, по мнению которого, Украина исчезнет из новостей после того, как Великобритания и США поймут, что Россия одержала победу в конфликте.

Другой читатель полагает, что нагнетание ситуации Британией и Соединенными Штатами «может привести к глобальному ядерному конфликту».

Напомним, ранее телеканал NBC сообщил, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планы западных стран по поставкам Киеву истребителей являются неприемлемой эскалацией. По его словам, существует диктаторство со стороны США и Великобритании, которые принуждают своих европейских сателлитов подчиняться курсу на уничтожение Москвы. Лавров также выразил надежду, что разумные люди станут «отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима», созданного западными странами.