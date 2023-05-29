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НовостиВ мире29 мая 2023 7:41

Глава МИД Финляндии заявил, что ОБСЕ может распасться из-за России и Белоруссии

Дипломат указал на нежелание Москвы и Минска одобрить кандидатуру Эстонии на пост председателя организации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава МИД Финляндии заявил, что ОБСЕ может распасться из-за России и Белоруссии

Глава МИД Финляндии заявил, что ОБСЕ может распасться из-за России и Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) может распасться из-за отказа России и Беларуси поддержать председательство Эстонии в этой организации. Такое мнение высказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Как передает Yle, глава финского внешнеполитического ведомства выразил опасение по поводу нежелания Москвы и Минска одобрить кандидатуру Таллина на пост председателя ОБСЕ. Хаависто отметил, что если в следующем году не будет достигнут консенсус по вопросу председательства и не будет избран новый руководитель, то через год можно ожидать краха организации.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о стремительной деградации ОБСЕ, отметив, что западные коллеги нарушили все обязательства договоренностей 1999 и 2000 годов.