В России планируют ограничить работу заведений по продаже алкоголя в жилых домах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России обсуждается введение новых ограничений на работу заведений, которые продают алкоголь и находятся в жилых домах. Для разработки соответствующего законопроекта в Государственной думе РФ будет создана рабочая группа.

Как пишет газета «Коммерсантъ», данная инициатива вызвала обеспокоенность со стороны представителей бизнеса. Так, президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Игорь Бухаров направил письмо в профильный комитет нижней палаты федерального парламента с просьбой подключить его к работе над соответствующим проектом закона.

В обращении ФРиО говорится, что предприниматели понимают, что власти озабочены тем, что есть организации, которые используют «лазейки в законе» для продажи спиртного. Однако, по данным федерации, в жилых домах расположены почти 40% предприятий, у которых есть лицензия на то, чтобы продавать алкоголь.

Возможные ограничения, по мнению представителей ФРиО, в первую очередь, несут риски для таких организаций, а закрытие заведений в жилых домах может плохо повлиять на развитие внутреннего туризма.

Напомним, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал навести порядок с «наливайками», которые работают в многоквартирных домах.

В настоящее время продажа алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных домах, допускается только в помещениях общей площадью не менее 20 кв. м. Соответствующие ограничения действуют в России с 5 мая 2020 года. Причем региональные власти вправе ужесточать эту норму вплоть до полного запрета на такого рода заведения.