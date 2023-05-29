Миссия НАТО оцепила здания муниципалитетов в Кососо Фото: REUTERS

Силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) оцепили здания муниципалитетов на севере края, сообщают местные СМИ.

Как передает Kosovo online, большое число военнослужащих KFOR со средствами для разгона демонстраций распределены рядом со зданиями муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток. Сообщается, что за ними находятся силы полиции Косово, которые не дают подойти к зданиям косовским сербам, которые требуют отведения полиции и отзыва косовоалбанских мэров.

Напомним, в пятницу, 26 мая, по приказу президента Сербии Александара Вучича сербская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности. Днем позже сербские военные начали занимать позиции у административной линии с Косово. Министр обороны Сербии Милош Вучевич предупредил, что напряженность находится на предельном уровне и может перерасти в вооруженный конфликт.