Глава GIM Unimpresa рассказал о работе итальянского бизнеса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство компаний Италии продолжают свою работу в России, свыше 110 из них имеют в стране производства. Такое заявление в понедельник, 29 мая, сделал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Большинство моих соотечественников по-прежнему работают в России», - заявил президент ассоциации в интервью РИА Новости, уточнив, что годовой оборот этих компаний равняется около 6 млрд евро.

Торрембини отметил, что в данном случае речь идет о 150 частных компаниях, входящих в GIM Unimpresa, которые представлены в самых разных областях. По его словам, примерно 65 тысяч работников, что составляет 99% сотрудников в них, являются россиянами.

Как писал сайт KP.RU, Торрембини также заявил, что Запад не сможет «выгнать» итальянский бизнес из России. По его словам, итальянский бизнес «глубоко проник» в российскую экономику.