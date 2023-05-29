AT: Зеленский не решается объявлять контрнаступление из-за опасений поражения ВСУ Фото: REUTERS

Несмотря на поддержку со стороны западных стран, президент Украины Владимир Зеленский не решается объявить контрнаступление, поскольку опасается поражения украинских войск. Об этом пишет Asia Times.

«Он колеблется, несмотря на оснащенность ВСУ американским и европейским вооружением, включая танки «Леопард», так как Украина не сможет вести битву в воздухе, а западное вооружение может плохо работать из-за сбоев в сигналах», - сказано в статье.

Как отмечается, ряд специалистов считают, что Вооруженные силы (ВС) России в разы превосходят украинские не только численностью, но и обладают качественной техникой.

Кроме того, издание обращает внимание на то, что в бригадах, которые собираются задействовать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в своем наступлении, много новобранцев, а это «не лучший способ начать большую операцию, Украине не хватает подготовленных кадров».

Напомним, накануне бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини заявил, что контрнаступление ВСУ не может быть масштабным из-за дефицита оружия.