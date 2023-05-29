Командующий Сухопутными войсками Украины анонсировал скорое наступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский в понедельник, 29 мая, заявил, что время контрнаступления «скоро наступит».

Сырский заявил, что провел встречу с командирами частей и подразделений, которые выполняли «задачи на самых горячих точках» линии соприкосновения.

«Отметил, что скоро наступит то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним», - написал командующий Сухопутными войсками Украины в своем Telegram-канале.

Напомним, сроки украинского контрнаступления ни раз сдвигались. Накануне Asia Times написала о том, что несмотря на поддержку со стороны стран Запада, президент Украины Владимир Зеленский не решается объявить контрнаступление, поскольку опасается поражения украинских войск. Как отмечало издание, российские войска в разы превосходят украинские.

Днем ранее, 28 мая, бывший командующий Международными силами безопасности в Косово под эгидой НАТО (КФОР) генерал в отставке Фабио Мини сказал о том, что контрнаступление украинской армии не может быть масштабным из-за дефицита оружия.