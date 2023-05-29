Российские войска нанесли удар по стоянке техники ВСУ в промзоне Херсона Фото: REUTERS

Вооруженные силы (ВС) России нанесли артиллерийские удары по стоянке техники одного из подразделений украинских войск, расположенном в промзоне Херсона.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, в результате атаки погибли 14 украинских военных, а десять военнослужащих получили ранения. Кроме того, из строя было выведено десять единиц автомобильной техники.

По данным собеседника агентства, в районе Чернобаевки артиллерийским огнем была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» с экипажем в числе пяти человек, а также боекомплектом.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что на Херсонском направлении число иностранных наемников украинских войск выросло до 500. Среди них есть поляки, англичане, а также боевики различных легионов.